Cilt Bakımının Temel Kuralları Neler ?

Cilt bakımının temel kuralları arasında öncelikle cilt temizliği gelmektedir. Her gün cildin düzenli olarak cilt tipine uygun doğal ürünlerle temizlenmesi önemlidir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile çok çeşitli cilt bakım ürünleri ortaya çıkmıştır. Ancak bu konuda dikkatli olunmalı cilde zararı olacak kimyasal ürünlerden uzak durulmalıdır.

Cilt bakım ürünlerini tercih ederken en önemli kriterlerden biri de cildin tipine uygun ürün seçilmesidir. Kuru, yağlı ve karma ciltler için ayrı ayrı bulunan ürünlere dikkat edilerek seçimler yapılmalıdır.

Günümüzde cilt bakımı ile estetik müdahaleler de karıştırılmaktadır. Bu müdahalelerin sürekli yapılmaması önemlidir. Çeşitli iğneli ya da lazer tedavilerle cildine bakım yaptıran birçok insan bulunmaktadır. Estetik müdahaleler de de yine cilde belirli aralıklarla müdahale edilmesine ve doğru uygulamaların yapılmasına özen göstermek gerekir.

Çeşitli cilt bakım, yüz gençleştirme gibi müdahalelerin güvenilir firmalarda, uzmanlar eşliğinde yapılması gerekir. Aksi halde hem cilt hem de vücut sağlığı olumsuz etkilenebilir.

C Vitamininin Ciltte Görevi Nedir ?

C vitamini cildi koruyarak, renk tonunu düzenlemektedir. Kolajen sentezi yaparak cildin yaşlanmasını geciktirici etki yaratmaktadır. C vitamini ayrıca cildi güçlü bir antioksidan olduğu için, vücutta antioksidan üretimine yardımcı olmaktadır. Bu da cildin renk tonunun dengelenmesine sebep olur.

C vitamini yenilen yiyeceklerden alınabildiği gibi C vitamini içeren bakım ürünlerinden de cilt sağlığı için kullanılabilmektedir. Bu ürünler serum şeklinde olabildiği gibi krem olarak bulunur. Cilt bakımı için C vitamini içeren krem ve serumlardan faydalanılması önemlidir.

Estetik operasyon düşünmeyen kişiler ister evde kullanabilecekleri C vitamini ürünleri ile ister estetik merkezleri ile ameliyatsız cilt güzelliğine kavuşabilmektedirler.