Makyaj videoları çekerek kısa sürede adını sosyal medyada duyuran fenomen Arda Bektaş, Armağan Çağlayan’ın programına konuk oldu. Arda Bektaş, cinsiyet değiştirme süreciyle alakalı olarak önemli itiraflarda bulundu.

Arda Bektaş, babasının bu dönemde kendine çok destek olduğunu ifade etti. Ama Bektaş değişimden sonra babasını görmeye daha gitmediğini bunun için cesareti olmadığını söyledi.

“Gelen yorumlar beni yıldırdı”

Bektaş, “Gelen yorumlar beni yıldırdı, en çokta babama açıldığım videonun altına gelen ‘Bu benim çocuğum olsa tecavüz ederdim” yorumu oldu, resmen kanım dondu. Bunları da bir şekilde aşıyorum, kötü yorumları okumuyorum. Bir şeyleri yeni öğreniyorum” ifadesini kullandı.

Yeni haline alışmaya çalıştığını söyleyen Bektaş, “Beyaz giyinince göğüs uçlarım görünüyor bunu nasıl kapatacağımı bilmiyorum, göğüs pedleri aldım taktım ve kötü görünüyordu çıkarttım. İlk defa böyle dışarı çıkıp video çektim. Korkunç yorumlar geldi, göğüs uçunun bu kadar nefret hale geldiği durumu beni şaşırttı...” dedi.

İsmini de değiştirdi

Bektaş, “ben değişmedim sadece kendim oldum” dedi. Birçok estetik operasyon geçirdiğini adını da Arya olarak değiştirdiğini sosyal medyadan duyurdu.