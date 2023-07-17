Dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı Temmuz ayında, özellikle deprem bölgesi Elazığ’da son dönemlerde yılanların çok fazla görülmesiyle ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, "Ekolojik dengenin değişmesinden ve bu depremlerden dolayı piton ve boğa yılanların yerleri bozuldu" dedi.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken, uzmanlar bölge halkına önemli uyarılarda bulundu. FÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, yaşanan depremler sonrası ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan vakaların daha da artacağını belirterek bölgede yaşayanları yılan saldırılarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

"AFETLER, YILANLARIN YERLEŞİM ALANLARINI BOZDU"

Yağmurun dinip havaların ısınması ile birlikte yılanların da dışarı çıktığını kaydeden Dr. Temizer, "Havanın ısınmasından dolayı kızgınlık dönemi artıyor. Ekolojik dengenin değişmesinden dolayı ve aslında birkaç sene önceye göre daha çok ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de toprak kaymaları, depremler, afetler yılanların yerleşim alanlarını bozdu. Piton ve boğa yılanların yerleri de bu depremlerden dolayı bozuldu. Otomatik olarak yılanlar dışarıya çıkıp çoğalmaya ve görünmeye başladılar. Vatandaşlar öncelikle bulundukları yerleri temiz tutsunlar. Otları temizlemeleri gerekiyor" diye konuştu.

Ekolojik dengenin bozulmasının yılan türlerinin artmasına etki ettiğini ifade eden Dr. Temizer, "Bir bölgede yılan popülasyonu fazla ise kirpilere kesinlikle karışmamak lazım. Ancak yılan popülasyonunun azalması da fare popülasyonunun da bir kısım artmasına etki eden sebeplerden biridir. Ekolojik dengenin bozulması yılan popülasyonlarının artmasına, depremlerin olması yaşam alanlarının toprak altındaki delhizlerin kapanmasına neden olmuştur. Aşırı yağmurlar sonrası hafif güneş açması sonrası bu yılan popülasyonu tekrardan dışarı çıkıyor. Sıcaktan kızgınlaşan yılanlar eş seçimi yaparak çiftleşmeye başlamışlardır. Bu yılanlardaki dans, sıcak havaların artması ve kendi aralarındaki çiftleşmeden ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.