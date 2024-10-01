Keşan Kent Müzesi bahçesinde, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü, 6-12 yaş grubu çocuklara yönelik “Müzede Yoga” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklara hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de müze atmosferinde keyifli ve farkındalık dolu bir deneyim sunmak amacıyla düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinliğin eğitmenliğini çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar üstlendi. Katılımcı çocuklar, Keşan Kent Müzesi'nin huzur veren bahçesinde yoga yaparken hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağladı. Duygu Ar, çocuklara yoga hareketlerinin temelini öğretirken, her bir pozun hem bedenleri hem de zihinleri üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Minikler de,güzel bir ortamda nefes teknikleri ve meditasyon uygulamalarıyla yoga yaparken, eğlenceli ve sağlıklı bir aktivitenin parçası oldular.

Etkinlik sonrasında çocuklar, yoga sonrasında hem ruhen hem de bedenen rahatladıklarını ifade ederken, veliler de böyle bir etkinliğin çocukların gelişimi açısından son derece faydalı olduğunu belirttiler. Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, gelecekte de bu tür sağlıklı yaşam etkinliklerinin devam edeceğini ve daha fazla katılımcıyla yeni organizasyonlar düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.