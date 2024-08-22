Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın sokak sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Süleymaniye Mahallesi Bozdağ sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. Katın daki balonda iddiaya göre sokak üzerinde oynayan çocukların attığı kız kaçıran yangın çıkardı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda balkonda bulunan eşyalar zarar gördü.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ