Colendi Menkul Değerler, yatırım deneyimini dönüştürecek yeni bir hamleye imza attı. Finansal piyasalara erişimi demokratikleştirmeyi hedefleyen şirket, bireysel yatırımcılara yönelik sunduğu entegre finansal yatırım araçlarının yanı sıra, dinamik haber akışı, derinlemesine analizler, finans profesyonelleri ile gündem değerlendirmeleri ve eğitici içeriklerle, yatırımcıları kapsamlı içgörülerle donatıyor.

Fintek platformu Colendi’nin bağlı kuruluşu Colendi Menkul Değerler, sermaye piyasasında yatırımcılara sunduğu araçlara yenilerini ekledi. Türkiye’nin önde gelen dijital ödeme ve finansal hizmetler platformlarında entegre olarak yatırımcılara sunduğu finansal yatırım araçları ile öne çıkan şirket, kullanıcılarına sağladığı haber akışı ve analizlerin yanı sıra, başta YouTube kanalı ve diğer sosyal medya araçları ile yatırımcıların doğru karar alma altyapısını güçlendirerek yatırım deneyimini dönüştürmeyi hedefliyor.

Colendi’nin kuruluş felsefesi olan finansal piyasa ve araçlara erişimi demokratikleştirme misyonuyla paralel olan bu hamleyle şirket, yatırımcılarına finans piyasalarındaki en son gelişmelere odaklanan dinamik haber akışı, derinlemesine analizler, finans profesyonelleri ile gündem değerlendirmeleri ve finans okur yazarlığını artırmaya yönelik eğitici içerikler sunuyor.

“Yatırımcıları kapsamlı içgörüler ve bilgi akışı ile donatıyoruz”

Sundukları yeni faydaları değerlendiren Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, "Amacımız sadece finansal işlemleri kolaylaştırmak değil, aynı zamanda yatırımcılara bilinçli ve doğru stratejik kararlar almaları için gerekli altyapıyı sağlamak. Yatırımcıları kapsamlı içgörüler ve bilgi akışı ile donatarak daha doğru, akıllı ve daha güvenli yatırım kararları almalarını sağlamaya inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Colendi Menkul Değerler, en çok kullanılan dijital ödeme ve finansal hizmet platformlarından Paycell üzerinden yatırımcılara sunduğu hizmetlerle öne çıkıyor. Şirketimizin uluslararası stratejik iş birlikleri sayesinde bu platformların kullanıcıları, Borsa İstanbul’un yanı sıra, küresel teknoloji devlerinin yer aldığı dünyanın piyasa değeri en yüksek borsası olan NASDAQ’a ve dünyanın en büyük borsası olan New York Borsası’na erişebiliyor. Yatırımcılar bu platformlarda işlem gören tüm şirketlerin paylarını ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarını Colendi Menkul Değerler teknolojisi sayesinde kolaylıkla ve güvenle alıp satabiliyor" dedi.

Finans profesyonelleri ile gündem değerlendirmeleri

Platformun dinamik haber akışı ve analizlerine şirketin internet sitesinden, finans sektörünün deneyimli ismi Berna Süslü moderatörlüğünde gündem değerlendirmelerine ise şirketin YouTube kanalından erişilebiliyor.

“Şimdiye dek Colendi olarak, finansal teknolojilerde çığır açan dönüşümün en ön sırasında yer alarak, kurumsal yatırımcılara hizmet vermenin ötesinde, bireysel yatırımcıların da yatırım araçlarına kolay, güvenilir ve geniş bir yelpazede ulaşmasını sağladık” diyen Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi ise sunduğumuz zengin haber ve analiz içeriğinin yanı sıra eğitim araçlarıyla, yatırımcıların finansal piyasaları bütünsel olarak anlamaları yolculuğunda onlara rehberlik ediyoruz.”

Finansal piyasaları öğrenmek isteyenler için kaynak sunuyor

Yapılan açıklamaya göre platformun yeni başlattığı çevrimiçi akademisi, yatırımcıların finansal kavramlar ve araçlar konusundaki bilgilerini derinleştirebilmeleri için sürekli güncellenen ve zenginleşen bir dizi kaynak sunarak, karar verme altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu eğitim içeriği, Şirketin Türkiye’de finansal okuryazarlığı ve piyasa katılımını artırma hedefinin de altını çiziyor. Platformun akademi içeriğindeki eğitici videolara yine şirketin internet sitesinden veya YouTube kanalından ücretsiz olarak erişmek mümkün.