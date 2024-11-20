Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 41. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen "Kıbrıs Türk Devleti’ne Giden Yol adlı Panel ve Fotoğraf Sergisi" Anafartalar yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Devleti’ne giden yolda süreçteki mücadeleyi ve şehitlerle ödenen bedelleri konu alan "Kıbrıs Türk Devleti’ne Giden Yol Fotoğraf Sergisi ”nin açılışıyla başladı. Sergi, 18-30 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panele, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ESBAV Başkanı Bünyamin Nami Tonka, Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazisi ve Yazar Atilla Çilingir, Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı Gazileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu yaptığı konuşmasında Kıbrıs Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, sadece bir bağımsızlık hikâyesi değil. Aynı zamanda bir kararlılık, inanç ve dayanışma destanıdır. Bu mücadelede, ulusal liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş gibi kahramanların liderliği ve Kıbrıs Türk toplumunun azmi, tarihimize altın harflerle kazınmıştır. Bu destanın temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yol vardır. Bugün burada, tüm bu kahramanlarımızı saygıyla anıyor, aziz ruhları önünde minnetle eğiliyoruz.”

Tarih, Yalnızca Geçmişin Hikayesi Değil; Aynı Zamanda Geleceğin Rehberidir

Kıbrıs Türk Devleti’nin kuruluşuna giden süreçte, halkın iradesi ve kararlılığı kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam desteği de belirleyici olduğunu söyleyen Rektör Erenoğlu, “İşte bu dayanışma ruhu, iki halk arasında güçlü bir bağ oluşturmuş ve birlikte daha büyük hedeflere yürümemizi sağlamıştır. Bizler, bu birlikteliği Çanakkale ruhunun Kıbrıs’taki yansıması olarak görüyoruz. Genç nesillerimiz bu tarihi mücadeleden ders almalı ve gelecek nesillere tarihimizi anlatmalıdır. Unutmayın ki tarih, yalnızca geçmişin hikâyesi değil; aynı zamanda geleceğin rehberidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor ve bu tür etkinliklerle sizlere yeni perspektifler kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu panelin Kıbrıs Türk toplumunun tarihini daha derinlemesine anlamamıza ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmemize vesile olacağına inanıyorum” dedi.

ESBAV Başkanı Bünyamin Nami Tonka’nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye Temiz ve Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gazisi ve Yazar Atilla Çilingir Kıbrıs Barış Harekatını konu alan konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Panelistlere Rektör Erenoğlu tarafından hediye takdiminin gerçekleştirilmesiyle devam eden etkinlik soru-cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.