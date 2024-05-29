Bursa Hamitler Kent Çöplüğü'nde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı. Mahalle sakinleri yangını izlemek için toplandı, bazıları araçlarının tavanına çıkarak olayları seyretti. Bu esnada, bir anne köpek dumanlar arasında yavrularını aradı.

Olay, Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yer alan Hamitler Kent Çöplüğü'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, çöplerin döküldüğü alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çöpler kısa sürede alev aldı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Dumanlar şehrin her yerinden görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Öte yandan, yeni doğum yaptığı öğrenilen anne köpek, dumanların sardığı olay yerinde yavrularını aradı. Bir süre boyunca yavrularını arayan anne köpek daha sonra gözden kayboldu.