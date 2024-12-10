Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “En iyi bildiğimiz işi yapacağız. Benim en iyi bildiğim güvenlik. Çok iyi bildiğim işte bilgi sahibi olarak başlıyorum. Doğru bilgi insanları doğru fikre götürür” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin düzenlediği girişimci-öğrenci buluşması ‘Sektör bizden ne bekliyor?’ konulu programına konuk oldu. İş dünyasındaki başarı hikâyesini öğrencilerle paylaşan Çetin, tavsiyelerde bulundu. Çetin, program sonunda da öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Teşekkür etti

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rıza Atav gerçekleştirdi. Atav, konuşmasında, “Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız girişimci-öğrenci buluşmasının ilk etkinliğini bugün önemli bir konukla gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim hayatından iş hayatına geçiş evresinde olan öğrenci arkadaşlarımız için son derece verimli geçeceğini planladığımız bu programı düzenleyen bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum. Yoğun programına rağmen gelen Sayın Ahmet Çetin’e de sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Sevdiğiniz işi yapın”

Sonrasında konuşma yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Az önce söylediler 10 numarayım. Bazen böyle espri olsun diye söylüyorum. 11 çocuklu ailemizin 10’uncu çocuğu olarak dünyaya geldim. İş dünyası bizden ne bekliyor? Bölgemiz Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden birine sahip. 4 tane organize sanayi bölgesiyle, 140 bin çalışanıyla açık olarak diğer il ve ilçelerden öndeyiz. Türkiye ihracatı adına çok önemli katkılar sağlayan ve GYSF’si ile ilk 4 il içerisinde yer alan Tekirdağ’ın, yüzde 40’ı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yani bölgemiz çok önemli bir bölgedir. Sizler iş hayatına burada başlayacağınız için çok şanslısınız. Sizler için tüm imkanlar seferber edilmiş, yeter ki siz isteyin. İş dünyası bizden fark oluşturmayı, çok çalışmayı, geleceği planlamamızı istiyor. Hedeflerle yönetmemizi bekliyor. Bu gelecekle ilgili saydığım başarının temel kaynağı, bir hedefin olacak. O hedef bir iş planıyla desteklenmesi lazım. Ben bir yola çıkıyorum ama planın olmadan gidemezsin. Hedefler mutlaka iş planlarıyla desteklenmelidir. İş dünyası gelecekte hangi insan kıymetlerine ihtiyaç duyacak bunun araştırması yapılmalıdır. Yapay zekayı kullanarak bunu yapabilirsiniz. Hangi insan kaynağına ihtiyaç duyacağımızı araştırabilir, analizini yapabilirsiniz. Bu işe gönül vererek, ruhunuzda hissederek hedefinizi koyun. Aksi takdirde iş dünyanız ve hedefiniz arasında bir bağ yoksa başarılı olma şansınız yoktur. Bildiğin işi yaparsan hayatın boyunca hiç çalışmamış olursun. İşinizi hobi gibi bakacaksınız. Hobiler insanlara ciddi manada maddi imkânlar sağlar. Çünkü severek yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Doğru bilgi, doğru fikre götürür”

Hedeflerin insanları başarıya götürdüğünü aktaran Çetin; “Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi’ni yaparken de sosyal sorumluluk projesi olarak yaptım. Bir hedef koydum, planımı yaptım ve var gücümle çalıştım. Hedefe varmak için mutlaka ve mutlaka bunu yapmalısınız. Gazilikten emekli olduğumda çok rahatlıkla köyde geçimimi sağlardım. Ama kenarda oturmak için yaşım çok gençti. Artı bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza borcumuz vardı, hepimizin borcu var. Milli Piyango’dan çıkmadı bu vatan bize. Her metrekaresi kanla sulanmış bu topraklar bizim kutsal topraklarımızdır. Bizim için kutsal toprak Türkiye Cumhuriyet sınırlarıdır. Evet, ecdadımıza borcumuz var bizim. Çanakkale’de, Allah-u Ekber dağlarında yatan ecdadımızı unutmayacağız. En iyi bildiğimiz işi yapacağız. Benim en iyi bildiğim güvenlik. Çok iyi bildiğim işte bilgi sahibi olarak başlıyorum. Doğru bilgi insanları doğru fikre götürür. Bunu da en iyi şekilde yaparak sadece yurt içi değil, yurt dışında da yaptık. Somali Mogaduşhi Havalimanı’na giderek, direkt gidemiyorum, aktarmalı olarak giderek kurduğum takımımla oranın uçuş güvenliğini sağladım. Dünyanın en güçlü firmalardan biri olan SAK’dan da Somali Havalimanı işletmeciliğini ellerinden aldım. Hedefte kimseyi tanımam. Benim için o hedef mutlaka başarılacaktır. Ve başardım, şimdi Türk bayrağı o havalimanında dalgalanıyor. En iyi işimi güçlendirdikten sonra hizmet sektörünün diğer branşlarına yöneldim. Hizmet sektörünün diğer beklentilerini de karşılamak istedim. Hizmet sektörünü biraz daha yelpazeye yaydım. Servis hizmetleri, temizlik hizmetleri, insan kaynakları ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sanayi ağımı da güçlendirdim. Bazen soruyorlar kozmetik ne alaka. Bir kozmetik firması kurdum. Bunun başına getirmek istediğim genel müdürle konuştum. Neden kozmetik diye sorduğumda, katma değerinin yüksek olduğunu ve bu işte başarılı olabileceğini, işi çok iyi bildiğini söyledi. Bu işi ortak yapalım dedim, o da böyle bir parasının olmadığını söyledi. Bu işe ne kadar para koyabileceğini sorduğumda yeteri kadar parası olmadığını ifade etti. Yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık bir yatırım yaptım, onun da 17 bin doları vardı. 17 bin doların karşılığında vermedim ben ona yüzde 10 pay ortaklığı bilgi için verdim. O 17 bin dolar benim 1 buçuk milyon dolarımdan çok daha kıymetliydi. Çünkü çok çalışması gerekiyordu, başarması gerekiyordu. Ve sonrasında başarılı oldu da. Birlik beraberlik içerisinde takım ruhuyla son 3 yıldır kozmetik ihracatında 3’üncü sırada yer alan bir fabrika kurmuş olduk. Hepiniz girişimci olmak zorunda değilsiniz. Bugün bu kadar şirketlerde çalışan CEO’lar var ki, ciddi anlamda birçok iş verenden çok daha fazla paralar kazanıyor. Hedefleriniz olsun. Bu hedefleri gerçekleştirecek iş planlarınız olsun. Geleceğe açık olun, yenilikçi olun. Eski köye yeni adet getirin. Her zaman yenilikten yana olun. Planlayın” dedi.

Çetin daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı. Program Sonunda Oda Başkanı Çetin’e plaket takdim edildi.