Operasyon sırasında, hava araçları ve zırhlı araçlara karşı etkili olabilen tanksavar ısı güdümlü füzeler ile mühimmatlar ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Komando birimleri ve Güvenlik Korucuları, Jandarma SİHA'ları ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari il sınırlarındaki Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsal bölgelerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda; 1 adet AT-13 METİS tanksavar ısı güdümlü füze, 4 adet METİS güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 LAV silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 adet 12.7 milimetre Doçka makineli tüfek, 3 adet PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, bin 23 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 adet EYP, 2 adet el dürbünü, 2 adet silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.