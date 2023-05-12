Cumhur İttifakı milletvekili adayları, ilçe başkanları ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Mesudiye Altgeçidi istikametinden miting alanına meşaleler altında yürüdüler.

ŞİMDİ DAHA BÜYÜK DESTEK VERECEKSİNİZ

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş “Seçimlere 3 gün kaldı, 3 gün sonraki zaferimizin ilanını gösterdiniz. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bizlere sahip çıktınız destek verdiniz. Şimdi daha büyük bir destek vererek Cumhur İttifakı’na sahip çıkacaksınız.”

14 MAYIS AKŞAMI BELEDİYE MEYDANINDAYIZ

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram “bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve milletvekili sayısını arttırmak istiyoruz. 14 Mayıs akşamı Cumhurun zaferini belediye meydanında kutlayacağız” dedi.

EKSİKLERİMİZİ BİR BİR TAMAMLAYACAĞIZ

Programda konuşan İnegöl belediye başkanı Alper Taban önce milletvekillerimizi güçlü bir şekilde meclise göndereceğiz sonra eksiklerimizi bir bir tamamlamaya devam edeceğiz dedi.

DESTEK BEKLİYORUZ

Bilal Doğan bu akşam çok güzel bir kalabalık var. Pazar günü çok önemli bir seçim var, ülkemizin istikrarı için sizlerden büyük bir destek bekliyoruz.

PAZAR GÜNÜ TEKRAR İKTİDARA YÜRÜYORUZ

Asuman Akçay Sakallı “Bugün bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak çok hızlı bir seçim süreci geçirdik, Pazar günü tekrar iktidara yürümek için sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MİTİNGİNİ ELEŞTİRDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İnegöl mitingini eleştirdi.

İnegöl’de ki mitinge başta Yalova ve İstanbul’dan olmak üzere bir çok ilden taşıma insan getirildiğini öne sürerek “İstanbul Belediye Başkanı geçen İnegöl’e geldi. Maşallah şehrimize bol bol 77 plakalı arabalar geldi, bol bol 35 plakalı arabalar geldi, 34 plakalı arabalar geldi, 10 plakalı arabalar geldi. Konu komşuları geçtik uzaklardan geldiler. Yeter ki eksik gözükmesin diye. Bakın karşımda Orhaniye mahallesi var, İnegöl var burada insanların yürekleri var, vallahi vatan sevgileri var. Tayyip Erdoğan’la kafayı bozdular şehir şehir geziyorlar, onlara en güzel cevabı İnegöl ve Bursa verecek. “ dedi.

FETÖ’DEN PKK’DAN TALİMAT ALIYORLAR

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman “İnanın bazı muhalefet liderleri bu kadar kalabalık toplayamazken biz Orhaniye Mahallemizde böyle bir kalabalıkla miting yapıyoruz. Önümüzde bir seçim var bir tarafta dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var, eski Türkiye’ye dönmek isteyen ABD’den talimat alan, kandilden talimat alan, FETÖ’den talimat alan bir tek vatandaşımızın düşüncelerine önem vermeyen ittifak var. Oyun büyük, büyük bir oyun var ama senin kullanacağın oyun daha büyük. Onları sandıklara gömeceğiz” dedi.