Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde İsrail'in bölgedeki saldırıları masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu görüşme, Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliğini güçlendirme amacı taşırken, uluslararası güvenlik ve barış konularına da dikkat çekildi. Erdoğan ve Meloni, işbirliklerinin önemini vurgulayarak, karşılıklı endişeleri ele alma konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Ensonhaber