Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim ekibini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. TFF Genel Kurulu'nda Temmuz ayında başkan olarak seçilen Hacıosmanoğlu’nu tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin köklü spor geleneğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, rekabetçi ruhuyla birçok spor dalında önemli başarılara imza atmış bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde sporu her alanda desteklemeye özen gösterdik” dedi.

Erdoğan, sporcuların gelişimi için sağlanan tesisler, eğitim imkanları ve maddi desteklerle sporculara moral verdiklerini ve başarı inancını aşıladıklarını belirtti. Kadın ve erkek sporculara, olimpik ve paralimpik branşlarda eşit destek verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin uluslararası başarıları için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Futbolun Türkiye'deki ayrıcalıklı konumuna da değinen Erdoğan, futbolun geniş bir kitleyi bir araya getirdiğini ifade etti. “Futbol, yaş, cinsiyet, sosyal statü fark etmeksizin insanları buluşturan bir güçtür. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu gücü daha da artırmasını bekliyoruz” dedi.

Erdoğan, halkın futbolda kardeşliği, adil yönetimi ve kaliteli rekabeti arzuladığını vurgulayarak, bu beklentilere karşılık verilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Kulüplerin finansal yapılarını iyileştirme, adil yönetim, genç futbolculara fırsat tanıma ve fair play anlayışıyla hareket etme konularında hassas davranılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türk futbolunun bu adımlarla tarihinin en parlak dönemini yaşayabileceğini söyledi.