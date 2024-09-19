İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta 65 yıldır hizmet veren Balat Aile Kileri'nin sahibi Necibe Batmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından "Ahi Esnaf Beratı" ile onurlandırıldı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Batmaz'ı ziyaret ederek bu özel ödülü kendisine takdim etti.

Necibe Batmaz, "Bu ödülü almak beni çok mutlu etti. 65 yıldır bu dükkanda hizmet veriyoruz. Babamla birlikte başladığımız bu işi, onu kaybettikten sonra da sürdürdüm. Babamın vasiyeti üzerine, onun anısını yaşatarak dükkanımızı ayakta tutmaya devam ediyorum," dedi.

1963 yılında, merhum Hüseyin Türkyılmaz tarafından kurulan Balat Aile Kileri, Batmaz'ın babasının vefatından sonra da faaliyetini sürdürüyor. Henüz 8 yaşındayken babasının yanında çalışmaya başlayan Necibe Batmaz, 40 yıldır bu işletmeyi yönetiyor.

Dükkan, yıllardır parası olmayan ihtiyaç sahiplerine veresiye ürün vermeye devam ediyor. Babasının "kapıya geleni boş çevirmeyin" öğüdüne sadık kalan Batmaz, veresiye defterine yazılan borçlar nedeniyle bir dönem iş yerini kapatmayı düşünse de, bir hayırseverin devreye girip borçları kapatmasıyla faaliyetlerine devam etme şansı buldu.