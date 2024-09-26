Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’deki temaslarının ardından yurda döndüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.