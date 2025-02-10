Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, uluslararası ilişkiler alanında tevdi edilen ve Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından sunulan fahri doktora beratı dolayısıyla düzenlenen törene katılmış olduğu töreni x sosyal medya hesabından şu ifadelere yer vererek paylaştı:

"Bugün Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora ünvanı dolayısıyla başta Sultan Nazrin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve Malezyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesinin bu ünvanı tevcih etmesini şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum.

Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya’nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.