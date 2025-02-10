Erdoğan, Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatılmasına kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert eleştiriler yöneltti. Netanyahu’nun 15 ay süren saldırılara rağmen Gazzelileri topraklarından koparamadığını belirten Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistinlileri yerlerinden etmek yerine yol açtığı 100 milyar dolarlık zararın tazmini için kaynak araması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edilmesine yönelik tekliflerin ciddiye alınamayacağını belirterek, İsrail’in neden olduğu yıkımın bedelinin tahsil edilmesi gerektiğini söyledi. Bu bedelin, Gazze’nin yeniden inşa sürecini başlatmak için kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında, İsrail devleti ve yasa dışı yerleşimciler tarafından el konulan evlerin, arazilerin ve iş yerlerinin hak sahibi Filistinlilere iade edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kurulmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasına desteğin hem kardeşlik vazifesi hem de vicdan borcu olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konuda çabalarını artırmaya devam edeceğini ifade etti.