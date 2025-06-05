Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barışçıl müzakerelerin desteklenmesinin ve bölgesel istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Malezya ilişkilerinin çok yönlü olarak geliştirilmesine dair kararlılığı yineledi. Enerji, eğitim, savunma ve sağlık gibi birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi. Liderler bayram tebriklerini karşılıklı olarak iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin örnek düzeyde olduğunu vurguladı ve enerjiden savunmaya kadar birçok alanda “tarihi nitelikte iş birliklerine” imza atıldığını ifade etti.