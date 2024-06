Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, siyasette yumuşama ve normalleşme çabalarının aslında muhalefeti normalleştirme çabası olduğunu belirterek, sıkılı yumrukları açacak olanın, hançerleri kınına koyacak olanın, söylemini ve siyaset tarzını düzeltecek olanın muhalefet olduğunu söyledi.



“İktidar ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1 yılda yaşanan üç seçim sebebiyle artan siyasi tansiyonu düşürmek için atılan adımları kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini dile getirerek, “İktidar ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşe olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Zira iktidar ve ana muhalefet arasındaki ittifak, siyasetin de, demokrasinin de ve çok partili sistemin de fıtratına aykırıdır. Biz de zaten böyle bir çaba içinde değiliz. Biz, günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inandığımız; ülkemize, milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda bir ortak bakış açısını, ortak duyguyu yakalamaya çalışıyoruz. Sivil ve özgürlükçü anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde ilk cepheyi sağlamlaştırmanın gayretindeyiz” açıklamasında bulundu.



“İade-i ziyaretimizin üzerinden sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor”

Kendileri ülkenin, milletin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaseti gerilime sürüklemeye çalıştığını milletin yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, “İade-i ziyaretimizin üzerinden daha 2 gün bile geçmeden yapılan ve daha sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Şunu kimse unutmasın; biz 22 yıldır kimi zaman yalnız, kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. 22 yıl boyunca CHP’den hoşgörü de, nezaket de görmedik. Allah’a hamdolsun bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. İstiyoruz ki CHP gerilim siyasetini artık bıraksın, normalleşsin, milli iradeyle barışsın ve bundan da milletimiz, demokrasimiz kazançlı çıksın. Diyaloğa şans tanıma arzumuz; partimize, hükümetimize ve Cumhur İttifakı’na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmesin. Edepli olmamız, edepsizliğe göz yumacağımız anlamına asla gelmesin” değerlendirmesinde bulundu.



“Suç ortağı arayanlar biz laf söylemeden evvel sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar”

Yumuşak başlı olduklarını ama boynu çekilecek uysal koyun olmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Şimdi çıkmışlar sabah akşam sürekli suç ortaklığından bahsediyorlar. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiğini ve halen nereye gittiğini tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar biz laf söylemeden, bize çamur atmadan evvel sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye ve millete hiçbir hayrı olmayan bu tür ikili münakaşalara girmemeye özellikle itina gösteriyoruz” dedi.



“Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir”

Muhalefetten yapıcı davranmalarını, siyasi nezakete uymalarını beklediklerini kaydeden Erdoğan, “Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız, muhalefetten gelecek her türlü müspet eleştiriye de açığız ama eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz. Cevabımızı misliyle vermekten geri durmayız ve durmayacağız. Birilerinin ortaklık arayışı şayet AK Parti’nin rekorlarla dolu 22 yıllık hizmet, eser, yatırım ve reform mirasından pay kapmaksa kusura bakmasınlar ama kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz. Biz yasakları kaldırırken iptali için AYM’ye koşanlara, her devasa projemize karşı çıkmak için absürt bahaneler üretenlere, Türkiye’de parmakla gösterecekleri tek bir dikili taşı olmayanlara, darbeden sokak olaylarına milli iradeyi hedef alan her türlü girişime çanak tutanlara; hasılı son 22 yıldır AK Parti’nin hizmet ve reform siyasetine sürekli takoz koymaya çalışanlara kolay yoldan prim kazandırmayız” diye konuştu.



“15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır”

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbe girişiminde şehitlerin fedakarlıkları üzerinde yükseldiğini ve Türkiye bekasının teminatı haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Son 8 yıldır ülkeye hizmet mücadelesini, aynı hissiyatı taşıdığımız ülkemiz ve milletimizin adına aynı duyguları paylaştığımız yol arkadaşımız ve ittifak ortağımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına, milletimiz adına birdir, tek yürektir, tek ruh, tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı doğrudan doğruya ittifakın birliğine ve bütünlüğüne yapılmıştır. Biz bu saldırılara eyvallah demeyiz. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz, geçit vermeyiz. Oynanan oyunun da farkındayız. İtibar suikastlarıyla, haysiyet cellatlarıyla ve bitleri kanlanan FETÖ’nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek Devlet Bahçeli, gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, o saldırıların arkasındaki aklı, maksadı ve karanlık odakları net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP’den ziyade Türkiye’nin güvencesi olan Cumhur İttifakı’dır. Allah’ın izni ile bu tuzağa düşmeyeceğiz, milletimizi de düşürmeyeceğiz. Şunu herkes anlasın ve zihnine adeta mıh gibi kazısın; 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür ve ülkemizin selameti adına sarsılmadan ayakta kalacaktır.”



“Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz”

Türkiye’yi karşılaştığı risklerden koruyan en güçlü kalkanın Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye’yi bekasına yönelik tüm tehditlerden selamete çıkaracak olan da yine Cumhur İttifakı’dır. Arzu ve temenni ediyoruz ki ittifaka katılamaz ama ana muhalefette bu riskleri görsün, tehditleri anlasın, Türkiye’nin geleceği adına daha makul, yerli ve milli bir zeminde dursun. En azından demokrasimizi, ülkemizin bekasını ve milli çıkarlarımızı savunma konusunda eski kötü alışkanlıklarından vazgeçsinler. Bunu ister yaparlar, isterlerse yapmazlar. Elbette kendileri bilir ama biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türkiye’nin ve Türk milletinin umudu olmayı daha uzun seneler boyunca sürdüreceğiz. Müttefikimiz MHP ve Devlet Bahçeli ile hem Türkiye’ye ve milletimize yönelik saldırılara hem de tek tek partililerimize yönelik saldırılara, sinsi planlara, fitne hareketlerine karşı bir olmaya, diri olamaya ve göğüs germeye devam edeceğiz” dedi.



“Kızılcahamam’daki toplantımızda seçim sonuçlarının adeta MR’ını çektik”

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, “Toplantımızda ekonomiden dış politikaya, güvenlikten eğitime, siyasetten seçim sonuçlarına farklı alanlarda kabine üyelerimiz ve parti yöneticilerimiz sunumlarını yaptılar. Toplantımızda hem senim sonuçlarının adeta MR’ını çektik hem de önümüzdeki döneme dair yol haritamızı şekillendirdik. Önümüzdeki hafta başında 1-2 Temmuz tarihlerinde belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. İnşallah bu toplantımızı da icra ettikten sonra artık tam kapasite ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hizmet etmeye odaklanacağız" dedi.



“Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz”

Hayat pahalılığı ve enflasyon kaynaklı sorunların oluşturduğu yüklerin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, “Bu sorunu ülkeye ve millete hiçbir faydası olamayan, hatta zararı dokunan popülist politikalarla değil, kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Parlamentonun kapanışı ile bu yaz mevsimini çok yoğun bir çalışmayla sürdüreceğiz" diye konuştu.



“Kendi takvimimiz ve hareket planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız”

Ekonomide tüm bu adımları atarken, milletin sandıkta verdiği karnenin ışığında partideki yenilenme sürecini hayata geçireceklerini ifade eden Erdoğan, "Siyasette en büyük kriterimiz, milletimizin beklentileri ve verdiği nottur. Ne yapıyorsak milletin aynasındaki aksimize bakarak yapıyoruz. Önceki gün yapılan MYK toplantımızda bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve hareket planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Sabırla, kararlılıkla ve basiretle yöneteceğimiz süreç neticesinde inşallah milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz. Biz siyasi partilerden bir parti değiliz. Biz kökü mazide, gözü atide olan bir dava hareketiyiz. Başkaları gibi kırarak, dökerek ve dışlayarak ve tüm faturayı birilerine keserek siyasette yol yürümek bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.