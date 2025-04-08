İmamoğlu, sabah akşam kendileri hakkında asılsız iftiralar atıldığını ifade ederken, elektriğe gelen zam konusunda ise iktidarın sessiz kaldığını vurguladı. "Neden bu sessizlikleri biliyor musunuz? diye soran İmamoğlu, "Çünkü ülkeyi büyük bir felakete sürüklediklerini kendileri de gayet iyi biliyorlar." şeklinde konuştu.

İktidarın, küçük bir grubun koltuk hırsı uğruna halkı zor durumda bırakmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Hukuk bu ülkede en güvenilmez kurum olduysa bunun tek sebebi yargıyı siyasallaştıran akıldır. " ifadelerini kullandı. Deprem, yangın, sel gibi felaketlerde sorumlulara hesap sorulmadığını, kara para aklayanların ise halkın önünde şov yaptığını söyledi.

Muhalefet, öğrenci ve gençlere karşı sert tutum sergileyen iktidarın, bu tür büyük sorunlar söz konusu olduğunda sessizliğe büründüğünü ve bunun adaletsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu adaletsizliktir ekonomiyi bu hale getiren vatandaşları geleceğe güvenmez hale getiren. Unutmayalım ki bizim gibi ülkelerde; ne kadar hukuk ve demokrasi o kadar aş ve iş." dedi.

Son olarak, iktidarın gideceğini ve ülkenin düzlüğe çıkacağını vurgulayan İmamoğlu, "Siz gideceksiniz, bu ülke düzlüğe çıkacak" ifadelerini kullandı.