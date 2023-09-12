Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), ‘Cumhuriyet’in Yüzleri’ projesi kapsamında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı web sitesi cumhuriyetinyuzleri.org Altın Örümcek Ödülleri’nden 5 dalda 6 ödül ile döndü.İSTANBUL (İGFA) - “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Cumhuriyet’in Yüzleri’ projesi kapsamında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı cumhuriyetinyuzleri.org ile Türkiye’nin en prestijli web ödüllerinden biri olan Altın Örümcek’ten 5 dalda 6 ödül ile döndü.

cumhuriyetinyuzleri.org bu yıl 21’incisi düzenlenen Altın Örümcek’in ‘Eğitim’ kategorisinde “Halkın Favorisi” ödülünü aldı ve jüri değerlendirmesinde üçüncü oldu.

‘Dijital Pazarlama Entegre Kampanya’, ‘Etkinlik ve Kültür Sanat’, ‘Mikro Site’ ve ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorilerinde de ‘Halkın Favorisi’ ödülüne layık görülen TEGV, toplamda 6 ödülün sahibi oldu.