Fransa'nın Nancy şehrinde gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en prestijli kültürel etkinliklerinden biri olarak bilinen Kültür Expo, bu yıl Türk kültürünü ve değerlerini tanıtmayı amaçladı. Etkinlikte öne çıkan anlardan biri ise, Türk et endüstrisinin önde gelen ismi ünlü şef Cüneyt Asan'a Kültür Expo Özel Ödülü'nün verilmesi oldu.

Genç yaşta başladığı kasaplık mesleğini uluslararası bir başarı hikayesine dönüştüren ve 55 şubesiyle dünya çapında faaliyet gösteren bir restoran zincirini kuran Cüneyt Asan, birçok ülkede Türk et kültürünü tanıtan isim olarak öne çıkıyor. Asan, sektördeki pek çok ismin yetişmesinde öncü rol üstlendi.

2023 yılında Türkiye ve Suriye’de meydana gelen büyük depremlerde binlerce kişiye sıcak yemek ulaştıran Asan, bizzat bölgede bulunarak yardımların merkezinde yer almıştı. Bu duyarlılığı, Nancy Devlet Hastanesi Acil Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Kültür Expo Organizasyon Komitesi Başkanı olan Dr. Mahmut Gündesli’nin dikkatini çekti. Dr. Gündesli, “Cüneyt Asan yalnızca Türk et sektörüne yaptığı katkılarla değil, insanlığa olan duyarlılığıyla da hepimize örnek oldu. Elli binden fazla Avrupalı ziyaretçi, özel ödül için onun ismini önerdi. Büyük bir çoğunluğun ortak görüşü, bu ödülün ona verilmesinin doğru olacağı yönündeydi” dedi.

Asan, törende, “Bu ödül beni değil, deprem bölgesindeki çocukları onurlandırıyor. Benim için önemli olan, o çocukların geleceğine bir tuğla koyabilmek” dedi. Asan, Kültür Expo’nun deprem bölgesinde yapılacak iki okul için kaynak oluşturma misyonuna destek vermek amacıyla, gönüllü bir şekilde “gönül elçisi” olarak projeye katıldığını duyurdu.