3 gün önce yapılan operasyonda İnegöl'de gözaltına alınan ve DEAŞ'ın sponsoru olduğu iddia edilen Emrah Y'nin Yalova operasyonunda etkisiz hale getirilen isimle bağlantılı olup olmadığı yapılan araştırmayla ortaya çıkarılacak.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği DEAŞ operasyonuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarılıyor. 3 polisin şehir edildiği, 6 polis memuru ve 1 bekçinin yaralanması ile sonuçlanan Yalova'da ki DEAŞ operasyonun da 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde ki operasyonuyla ilgili Adalet Bakanlığı'nca 5 savcı görevlendirildi. 5 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyon çok yönlü olarak soruşturulurken, öldüren teröristlerden Zafer Umutlu'nun bir süre önce İnegöl'den konum bilgisi paylaşarak aracından yaptığı paylaşım tüm dikkatleri bir anda Bursa'ya çevirdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan bir operasyon sonucunda İnegöl'de DEAŞ'a finansörlük yaptığı iddiası ile gözaltına alınan Emrah Y'nin, Yalova'da ki isimlerle bağlantılı olup olmadığı soru işaretlerine neden oldu.

Edinilen bilgilere Adalet Bakanlığı'nca görevlendirilen savcıların, öldürülen 6 terörist ile yakalanan 5 şüphelinin bağlantıda olduğu isimlerin tespiti noktasında detaylı bir araştırma yaptığı, İnegöl'de yakalanan Emrah Y. ile bağlantılı olup olmadığı ise bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

Bu arada İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ilçede yakalanan Emrah Y. ile ilgili de yeni belgeler topladığı da bildirildi.