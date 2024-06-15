Kocaeli Büyükşehir Belediyesince geçen yıl yapılan Değirmendere Aquapark, bayramın ikinci günü yeni sezon için açılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yapımı tamamlanan ve Antikkapı A.Ş. bünyesinde işletimi sağlanan Değirmendere Aquapark, bayramın ikinci günü yeni sezon için açılıyor. Değirmendere- Halıdere sahil alanında bulunan çift kaydıraklı Aquapark, yeni sezon öncesi hizmete başlıyor. Serinleten atmosferiyle yaz aylarında çocuklar için yine eğlencenin tam merkezi olacak. Aquapark’ta, sprey action su oyun parkı, çift kaydıraklı havuz, aperatif yiyecek, sıcak- soğuk içecekleri ile hizmet veren Antik Kafe ve şezlong hizmeti bulunuyor. Değirmendere Aquapark 10.00 -18.00 saatleri arasında haftanın 6 günü açık olacak. Pazartesi günleri genel bakım ve temizlik sebebiyle kapalı kalacak. Alana biletli, turnike sistemi ile giriş yapılacak. Biletlerin satışı girişte yapılarak günde 3 seans olarak hizmet verecek. Aquaparkı kullanmak isteyenler hangi seansa girmek isterse o seans için girişte bilet alabilecek. 1. seans (10.00-12.00), 2. seans (13.00- 15.00), 3. seans (16.00-18.00) saatleri arasında olacak. Her seans maksimum 100 kişi ile sınırlı kalacak.

Sadece çocukların kullanımı için uygun olan Aquaparkı, 4-18 yaş arası çocuklar kullanabilecek. Çocukların güvenliği için 4 yaş altı çocuklar Aquapark’a kabul edilmeyecek. 4-8 yaş arası çocuklar alana alınırken ebeveynleri tarafından muvafakatname doldurmak zorunda olacak. Daha küçük çocukların severek tercih ettiği sprey action su parkı 4-8 yaş arası çocukların kullanımına uygun olarak tasarlandı. Havuz derinliği baz alınarak koyulan kuralda, boyu 1.20 santimden kısa olan çocuklar, güvenlikleri sebebiyle Aquapark kaydıraklarını kullanamayacak. Çocuklar ve ebeveynler cankurtaranların uyarı ve talimatlarını dinleyerek alanda diledikleri gibi eğlenebilecek.