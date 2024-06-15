Kurban Bayramı öncesinde Sultangazi Yayla Mezarlığı vatandaşların akınına uğradı. Mezarlık yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, vatandaşların beklemesine neden olan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı öncesinde Sultangazi Habipler Mahallesi’nde bulunan Yayla Mezarlığı’na giden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Arife gününde vatandaşların geldiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlardan bazıları mezarlığa girmeden geri döndü. Trafik polisleri, ziyaretçilerin güvenli ve düzenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için güzergah boyunca çeşitli önlemler aldı. Mezarlığa güçlükle ulaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, çevresini temizledi.

Öte yandan, bayramın ilk günü de benzer yoğunlukların yaşanabileceği öngörülürken, mezarlık yolunda oluşan trafik dron ile görüntülendi.