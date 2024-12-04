Türkiye, terörle mücadelede her cephede kararlılıkla yol alıyor ve bu çabaya terör bağlantılı siyasi faaliyetler de dahil ediliyor. Bu çerçevede, terör örgütleriyle ilişkisi tespit edilen belediyelere kayyum atamaları devam ediyor.

İlk olarak CHP'li Esenyurt ve DEM yönetimindeki Mardin, Batman ve Tunceli belediyelerinde başlayan bu süreç, terörle bağlantısı belirlenen diğer belediyelere de adım adım genişliyor.

Terörle bağlantılı oldukları ya da terör örgütlerine destek verdikleri suçlamasıyla görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanması, DEM Parti tarafından TBMM'de protesto ediliyor.

DEM Parti milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı tarafından "terörle bağlantı ve terör örgütlerine destek" suçlamasıyla görevden alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla TBMM’de bir oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eylem sırasında “Kayyum değil, demokrasi” ve “Eş başkanlık mor çizgimizdir” ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan vekiller, Kürtçe sloganlarla tepkilerini dile getirdi.