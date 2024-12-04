Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, parti çalışmalarının her alanda duraksız ve yoğun bir tempoda devam ettiğini belirtti. Şahin, "Parti çalışmalarımız gerek İnegöl merkezinde gerekse kırsal mahallelerde aralıksız devam ediyor. İnegöl halkının tüm sorunlarını yerinde görmek ve aynı zamanda çözüm üretmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bugün Halhalca ve Sungurpaşa mahallelerimizi ziyaret ettik. Mahalle sakinlerinin yol yapımı ile ilgili sorunlarını dinledik. Bu sorunları çözüme kavuşturmak için hemen harekete geçip yetkili kurumlara bildirdik. Bu sorunların çözümünün de takipçisi olacağız" dedi.

Şahin, açıklamasının devamında İnegöl halkına olan sevgisini vurgulayarak, "İnegöl’ü ve İnegöl halkını çok seviyoruz. Amacımız, İnegöl’e hiçbir art niyet olmadan hizmet sunmaktır. Sosyal Belediyeciliği İnegöllülerle buluşturmak istiyoruz. Öndeki yerel seçimlerde daha büyük başarılara imza atmak için, her gün seçim varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.