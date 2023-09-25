Kocaeli’de şüphe üzerine durdurularak üst araması yapılan 2 şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 282.50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Başiskele ilçesinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine G.B. ve G.A. durduruldu. Üst araması yapılan şahısların üzerinde ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 282.50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan G.B. tutuklanırken G.A. serbest bırakıldı.