Kültür ve sanatı desteklemeyi kuruluşundan itibaren topluma karşı sorumluluğu kabul eden DenizBank, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) ana destekçiliğini üstlendiğini açıkladı.

DenizBank, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ana destekçisi oldu. Orkestranın 2024-2025 sezonu programı, ‘Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri’ adıyla gerçekleşecek.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Banka olarak 27 yıldır, çocuklarımızın gönülden sahiplenerek çalışmayı hayal edeceği kurumu oluşturmak için çalışıyoruz. O nedenle, toplumsal gelişim için baş tacımız olarak gördüğümüz kültür ve sanata kuruluşumuzdan itibaren “evet” diyoruz. Cumhuriyet tarihinin ilk müzik kurumu olan ve ülkemizde çok sesli müziğin yaygınlaştırılması konusunda çok önemli misyon üstlenen CSO’nun ana destekçiliğini üstlenmekten de gurur duyuyoruz. Orkestramızın 1924’te Ankara’ya taşınarak Cumhurbaşkanlığı adını alışının 100’üncü yıl dönümünde bu birlikteliği hayata geçirmek bizim için son derece kıymetli. Banka olarak ilk günden itibaren Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha da ileri götürmek azmiyle çalıştık, önümüzdeki dönemde de aynı sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.