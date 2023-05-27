Gebbia ve Ulukaya, Türkiye'de devam eden yardım çalışmaları için birlikte toplam 800 bin dolar bağışladı. Turkish Philantrophy Fund’a (TPF) yapılan bağış, deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olanları Airbnb.org aracılığıyla geçici konutlara yerleştirmek için kullanacak.İSTANBUL (İGFA) - Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere yönelik yardım çalışmalarına destek vermek üzere Airbnb Kurucu Ortağı ve Airbnb.org Yönetim Kurulu Başkanı Joe Gebbia’yı dahil etti.

Chobani Kurucusu ve CEO'su ve Tent Vakfı Kurucusu Hamdi Ulukaya, Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından devam eden yardım çalışmaları için ABD’de iş dünyasına yönelik yaptığı çağrıya son olarak Airbnb Kurucu Ortağı ve Airbnb.org Yönetim Kurulu Başkanı Joe Gebbia da destek verdi. Hamdi Ulukaya ve Joe Gebbia Türkiye'deki depremlerden etkilenenlere yardım etmek için toplam 800 bin dolar bağışlayacaklarını açıkladı.

Sözkonusu iş birliğinin kapsamında Airbnb ve Hamdi Ulukaya tarafından gerçekleştirilen bağış, Türk ve Türk-Amerikan toplulukları için yüksek etkili sosyal yatırımlar gerçekleştiren ABD'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Turkish Philanthropy Funds'a (TPF) yapılacak. Gebbia ve Ulukaya, Türkiye'de deprem yardımları kapsamında çalışan sivil toplum örgütlerine, her biri 400 bin dolar olmak üzere toplamda 800 bin dolar bağışlayacak. Hamdi Ulukaya tarafından gerçekleştirilen bağış direkt olarak TPF'ye gerçekleştirilirken, Gebbia tarafından gerçekleştirilen bağış ise TPF’nin yönetiminde Airbnb'deki Ev Sahipleri'nin ve dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların desteğiyle kriz zamanlarında insanları ücretsiz olarak geçici konut sağlayan ve bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Airbnb.org aracılığı ile depremden etkilenenlerin geçici konutlara yerleştirilmesi için kullanılacak.