Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 01.58'de gerçekleşen deprem derinliği ise 10,52 kilometre olarak ölçüldü. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedilirken, çevre iller de sallandı. Gece yarısı panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Büyüklük: 4.2 (Mw)

Yer: Battalgazi (Malatya)

Saat: 01:58:30 TSİ

Derinlik: 10.52 km

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Battalgazi'de artçı sarsıntılar devam etti. Aynı korkuyu yaşayan bölge halkı sokaklarda sabahladı.