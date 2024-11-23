Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği özel programda, öğretmenlik mesleğinin önemini ve eğitime katkı sunan tüm öğretmenlere duyduğu minneti vurguladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, öğretmenlerin topluma kattığı değeri ifade ederken; Buca Eğitim Fakültesi’nin Türk eğitim sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediği özel programda, öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere duyduğu minneti bir kez daha vurguladı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DEÜ önceki dönem rektörleri Prof. Dr. Fethi İdiman ve Prof. Dr. Mehmet Füzün, akademik ve idari birim yöneticileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen program, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Orkestrası’nın dinletisiyle başladı ve ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

“EĞİTİM MEŞALESİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Açılış konuşmasında, öğretmenlerin topluma kattığı değeri vurgulayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Yarınları bilgi ve fedakarlıklarıyla inşa eden öğretmenlerimize minnettarlığımızı ifade ettiğimiz bu özel programda, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, yaşamını eğitime adamış tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak eğitim meşalesini daha ileriye taşımak için öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.