Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında İzmir’de düzenlenen Kamu Spor Oyunları’na Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) damgasını vurdu.İZMİR (İGFA) - Turnuvada DEÜ’lü sporcular, 3x3 Erkek Basketbol turnuvasında birincilik; Kadın Voleybolunda ise ikincilik elde ettiler. Tamamı doktorlardan oluşan sporcular, başarılarını paylaşmak için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret ettiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir genelinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda elde ettiği başarılarla gururlandırdı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvada DEÜ’lü sporcular, 3x3 Erkek Basketbol turnuvasında birincilik; Kadın Voleybolunda ise ikincilik elde ettiler. Kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan oyunlardan zaferle dönen öğrenciler, sevinçlerini paylaşmak için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı Üniversite Rektörlüğünde ziyaret ettiler. Tamamı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde görev yapan doktorlardan oluşan sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Hotar, sporcuların kupa ve madalyalarının başarı hikayelerini dinledi.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

“Sporcu Üniversitemiz, başarılarına bir yenisini daha ekledi” diyen Rektör Hotar, “Üniversitemizin sağlıkta bir marka haline gelen Araştırma Uygulama Hastanesi, spor alanında da yeteneklerini ortaya koyarak; basketbol ve voleybol branşlarında hepimizi gururlandıran başarılar elde etti. Sporcularımızın heyecanlarına ortak olduğumuz ziyarette, gelecek dönem hedeflerini de kendilerinden dinleme fırsatı da yakaladık. DEÜ Rektörlüğü olarak sporun gelişimine hizmet edecek yatırımlarımızı fertlerimizle buluşturmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Genç sporcularımızı bir kez daha kutluyor, her alanda başarılarının sürmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun” dedi.

HOTAR’A TEŞEKKÜR

Elde ettikleri başarıyı değerlendiren DEÜ 3X3 Basketbol Takımı kaptanı, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Eren Akın, birinciliğe giden yolda İzmir’de yaptıkları 5 maçı da kazanarak namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştıklarını ifade etti. Desteklerinden dolayı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür eden Aydın, sonraki hedeflerinin 18-22 Ekim tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek bölgesel turnuvada başarı elde etmek olduğunu belirtti.

SPORCU ÜNİVERSİTESİ

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi ve Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi ile spor bilimleri alanlarında çeşitli bilimsel araştırmalar gerçekleştiren, alanında yetkin spor eğitmenleri yetiştiren ve milli sporculara ev sahipliği yapan Dokuz Eylül Üniversitesi, altyapı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. DEÜ, yarı olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları, okçuluk sahası, salon hokeyi alanı, fitness salonları, tenis kortları, paintball sahası gibi birçok tesisi yerleşkelerinde öğrencilerinin ve mensuplarının hizmetine sunmaya devam ediyor.