MHP Ankara İl Başkanlığı, bugün Alparslan Türkeş’in anıt mezarında bir anma programı düzenledi. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yer alacağı belirtilmişti. Ancak, Bahçeli anmaya katılmadı.

MHP liderinin gün içinde kabir ziyaretini daha sonra gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz netlik kazanmazken, dikkatler 8 Nisan'da yapılacak MHP Grup Toplantısı’na çevrildi. Bahçeli'nin toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da resmi bir açıklama yapılmadı.

4 ŞUBAT'TA HASTANEYE YATMIŞTI

Devlet Bahçeli 4 Şubat 2025 tarihinde hastanede tedavi altına alınmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti.

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” açıklaması yapılmıştı.