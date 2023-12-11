Diablo 4 Yayın Tarihi

Artık Diablo 4’ün geleceğini biliyoruz, sonraki soru ne zaman olacağı. Blizzcon sırasında resmi bir çıkış tarihi açıklanmamıştı, en yakın olduğumuz “yakında çıkmayacak”

Oyun dünyasının geri kalanı gibi, 2020 sürümünün çıkmasını umuyor olsak da, o kadar şanslı olmayabiliriz. Diablo 3, Haziran 2008’de duyuruldu ve Mayıs 2012’ye kadar resmi bir sürüm görmedik, eğer bu “yakında Blizzard” ise, Diablo 4’ü uzun süre bekleyebilirdik.

Blizzard, Haziran 2018’de iş ilanlarını paylaştı ve gerçekten iyi bir işaret olan zindan yaratıcılarını arıyordu. Ancak bunun anlamı, işin daha yeni başladığı ve yakın zamanda bitmiş bir ürün görme olasılığımızın düşük olması.

Diablo 4 Fragman

Bu destansı dokuz dakikalık sinematik, karanlık ve ürkütücü bir tapınağın derinliklerine inen bir grup maceracıyı gösteriyor. İçeri girdikten kısa bir süre sonra, geçmeleri gereken ilk kapının bir kan fedakarlığı gerektirdiğini fark ederler. Maceracılar grubu için tek tek seçildiklerinde işler daha da kötüleşir ve Mephisto’nun kızı Lilith’in bir araya gelmesiyle sonuçlanır.

Diablo 4 Oynanış

Kısa oyun tarzı sinematik, Diablo 3’ün piyasaya sürülmesinden bu yana Diablo serisinin hayranlarının özlemini duyduğu bir şeyi gösteriyor – karanlık ve cesur bir ton. Diablo 2 ve Path of Exile tarzına benzer şekilde, Diablo 4 oyuncuların sürünmesi için karanlık, kasvetli zindanlarla köklerine dönmüş gibi görünüyor.

Mevcut Karakter Sınıfları

Druid, Diablo 2’den saldırırken bir kurt adama dönüşebilme ve silahını saldırı için elektriklendirerek elementlerden yararlanma gibi yeteneklerle hoş bir dönüş yapıyor.

Barbarian, benzersiz bir güç ve kudretle oynamayı seven oyuncular için de bir geri dönüş yapıyor. Bu sınıf sadece önceki oyunun bir klonu olmayacak, barbar tamamen elden geçirilmiş bir beceri setiyle gelecek. Dört silahı kullanan barbar, düşmanlara saldırırken neredeyse anında bunlar arasında geçiş yapabilir.

Sorceress , Diablo 3’teki Sorceress’e benzer şekilde hareket ediyor – düşmanları göndermek için şimşek ve buz sivri uçları kullanan büyücü benzeri bir karakter. Çeşitli yıkıcı büyüler kullanarak düşmanlarla uzaktan başa çıkan Sahire, hayatta kalmaya yardımcı olmak için elemental kalkanlar gibi savunma büyülerini de kullanabilir.

Çok Oyunculu Bakış Açısı

Diablo 4 aynı zamanda oyuncular için paylaşılan bir dünya olacak. Diğer oyuncularla karşılaşabilir ve dilerseniz takım kurabilir, hatta onlarla savaşabilirsiniz. Bunun dışında, çevrimiçi boyutun nasıl çalışacağına dair henüz çok fazla bilgi yok. Yine de oynamak için çevrimiçi olmanız gerekeceği kesin, ancak kendi özel oyununuza sahip olup olamayacağınız başka bir sorudur.

Ayrıca, oyuncuların karakterlerinin görünümünü kolayca değiştirmelerine olanak tanıyan Diablo 3’ün ‘transmog’ sistemine benziyor, “kozmetik mikro dönüşümler” ile birlikte değiştirilebilir veya çalıştırılabilir. Oyunu etkileyip etkilemeyeceğine gerçekten karar vermeden önce bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak, ancak bunun yalnızca kozmetikte kalacağını umuyoruz.

Diablo 4 Hades ve Fenris

En heyecan verici ve detaylı söylentiler, geliştirilme aşamasında olduğuna inanılan Diablo 4’ün iki versiyonu şeklinde geliyor. Bunlardan ilki Diablo 4 Hades. Bu, Dark Souls’a göre modellendi ve omuz üzerinden klasik bir zindan tarama oyunu olarak çalıştı. Serinin devreye girmesi ilginç bir yön olurdu, ancak sonuçta raporlar oyunun işe yaramadığını söylüyor. Hades’teki prodüksiyon rafa kaldırıldı, ancak Rise of the Necromancer DLC’yi bundan çıkardık.

İkinci proje Diablo 4 Fenris. Bu prodüksiyonun devam ettiği ve Diablo oyunlarında alıştığımız geleneksel izometrik oyun tasarımından daha fazlası olduğu bildiriliyor. Bizi Diablo 3’ün şatafatlı renkleri olmadan daha cesur ve daha karanlık bir dünyaya geri götürecekti. Ve bir MMO olmasa da, oyuncuların oynamadan önce buluşabilecekleri sosyal alanları olacaktı. Bunların hepsi doğruysa, daha önceki karanlık Diablo oyunlarının hayranları için ufukta heyecan verici bir oyun olduğu anlamına gelir.

Son söz

Diablo 4 duyurusu ne kadar heyecan verici olsa da, bir sürümü görmekten muhtemelen çok uzakta olabiliriz. Bunu söylersek, şimdiye kadar gördüğümüz şeylerin çoğu ya tamamen değişebilir ya da daha da iyileştirilebilir.

Diablo’nun cesur köklerine döndüğünü görmeyi umuyoruz, şimdiye kadar gerçekten umut verici görünüyor, ancak birçok yönden Diablo 3’e hala çok benziyor. Daha fazla arazi çaprazlamasına izin verecek gibi görünen yeni seviye tasarım özellikleriyle, bu durumun işleri biraz canlandıracağını umuyoruz.

Sizi daha da güncel tutacağız.