Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki C.S., ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırıldı. Ancak yapılan nişan merasimi, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca olay büyük tepki gördü. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine detaylı bir inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda, C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, bir yurda yerleştirildi. Jandarma ekipleri, C.S.'nin babası Osman S. ve nişanlısı Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadelerine başvurdu.

C.S.'nin ilk ifadesinde, nişanın kendi isteğiyle gerçekleştiğini, ailesinin baskısı olmadığını ve nişanlısını sevdiğini belirttiği öğrenildi. Baba Osman S. ise bir önceki evliliğinden ayrı yaşadığı kızının 16 yaşında evden kaçıp sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine, benzer bir durumu yaşamamak adına nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra düğün planladıklarını söyledi.

Olay, kamuoyunda endişe ve tepkilere neden olurken, devletin müdahalesiyle C.S. devlet korumasına alındı.