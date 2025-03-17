Buna göre Türkiye; Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların algoritmalarını ve uygulamalarını denetim altına alabilecek.

Türkiye teknoloji sektörüne yönelik yeni bir yasal mevzuat hazırlığında. Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Türkiye; Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların algoritmalarını ve uygulamalarını denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapıyor.

Rekabet Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.

Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifiyle belirli bir eşiğin üzerindeki büyük teknoloji şirketleri arama motorlarında, uygulama mağazalarında veya pazar yerlerinde kendi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı şekilde sıralayamayacak.

Düzenlemeyle Apple gibi kapalı sistemlerde, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları platform dışından yüklemesine izin verilecek. Platformlar, kullanıcı verilerini yalnızca açık rıza ile işleyebilecek ve bu verileri kendi ticari çıkarları için kullanımı sınırlanacak. Ayrıca, platformda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim sağlanacak.

Şirketler sundukları hizmetlere erişimi zorlaştırmayacak önlemler almak zorunda olacak. Örneğin, bir kullanıcı, platformda bulunan bir uygulama veya hizmeti değiştirebilecek ve üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapabilecek. Ayrıca platformda sunulan hizmetlere, başka bir hizmete kaydolma zorunluluğu getirilmeksizin erişmek mümkün olacak.

Şirketler ticari kullanıcılara, sundukları hizmetlerin kapsamı, performansı ve ücretlendirme koşulları hakkında açık bilgi vermek zorunda olacak. Reklam verenlere ise reklam fiyatlandırmaları ve ödeme koşulları gibi konularda tam ve ücretsiz bilgi sağlanacak.

Yıllık cironun yüzde 10'una varan idari ceza düzenlemesi

Şirketler, Rekabet Kurulu tarafından belirlenen yükümlülüklere uymamaları durumunda, diğer ihlallerde olduğu gibi yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Son beş yıl içinde en az iki kez kurallara uymaması halinde şirkete verilecek ceza oranı yüzde 20’ye çıkacak.

Avrupa Birliği yakın zamanda büyük dijital şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarların daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Dijital Pazarlar Yasası’nı kabul etmişti.

Yetkililer AB'nin düzenlemesiyle uyumlu olan yeni yasayla dijital pazarların daha rekabetçi bir hale dönüşeceğini ve güçlerinin dengeleneceğini söyledi.