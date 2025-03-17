Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin enflasyon ve büyüme tahminlerinin artırıldığı belirtildi. OECD, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 2,6’dan yüzde 3,1’e yükseltti.

Ekonomik büyüme beklentisini yükselten OECD, Türkiye için 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 30,7'den yüzde 31,4' yükseltti.

2026 yılı tahmini aşağı yönlü güncellendi

Bu yıl için büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize eden OECD, Türkiye'nini 2026 yılındaki büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirdi. Enflasyon tahmini ise yüzde 17,2'den yüzde 17,3'e çıktı.