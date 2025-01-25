Gözyaşı kuruluğu, gözyaşlarının yetersiz üretimi veya hızla buharlaşması sonucu göz yüzeyinin yeterince nemli kalmaması durumu olarak tanımlanır. Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Hülya Gökmen, gözyaşı kuruluğunun gözlerde rahatsızlık, batma, kızarıklık ve görme problemleri gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirterek, özellikle soğuk hava, düşük nem oranı ve kapalı alanlardaki ısınma sistemlerinin, göz kuruluğunun daha yaygın hale gelmesine yol açabileceğini söyledi.

Soğuk havada göz yaşarmasının nedeni: Gözünüz kendini koruyor

Sağlıklı gözlerde, engel olunamayan değişik doğal olaylara karşı, iyi çalışan bir koruma mekanizmasının mevcut olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hülya Gökmen, şöyle devam etti: “Bazen, gözü korumak amacıyla gerçekleşen bu savunma mekanizmaları, kişileri rahatsız eden belirtiler şeklinde ortaya çıkar. Örneğin, aniden çok soğuk havaya çıkınca, kornea dediğimiz gözün ön yüzeyindeki şeffaf tabakadaki sinirler uyarılarak refleks gözyaşı üretimine yol açar ve hasta aşırı göz sulanmasından rahatsız olur. Aslında bu durum, kurumaya karşı vücudun geliştirdiği koruyucu bir önlemdir. Bunun yanı sıra kış aylarında, önceden göz kuruluğu problemi olan kişilerde, bazı dış etkenler göz kuruluğunun artmasına neden olur.”

Göz kuruluğu her mevsim ortaya çıkabilir

Hava kirliliğinin ve havadaki nem oranının azlığının, mevsimlerden bağımsız olarak, göz kuruluğu olan hastalarda şikayetleri artırabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hülya Gökmen, “Kış aylarında, hava kirliliği belirgin olarak artar ve kaloriferle ısıtılan evlerde, ortamdaki nem azalmaktadır. Bu iki faktör de göz yüzeyinin nemini korumasında olumsuz etkiler yapar. Yine mevsimlerden bağımsız olarak gözlerimizin rüzgara maruz kalması, kornea yüzeyindeki gözyaşı tabakasının çabuk buharlaşmasına yol açarak, kuruluk belirtilerini artırır’’ dedi.

“Kalorifere su kabı konulabilir”

Kış aylarında ortaya çıkan olumsuz dış etkenlerin, göz kuruluğunu artırıcı etkisinden korunmak için, bazı basit önlemler alınması gerektiğine değinen Prof. Dr. Hülya Gökmen, “Örneğin evlerde, kaloriferin üzerine su kabı koymak veya havayı nemlendirici cihazlar kullanmak, bulunduğumuz ortamda havanın nemlenmesi sayesinde göz kuruluğunun şiddetlenmesine karşı koruyucu bir önlemdir. Rüzgarlı havalarda koruyucu gözlük kullanmak, hem hava akımından hem de rüzgarla gelen toz partiküllerinden gözleri korur. Bunlara ilave olarak, tüm kuru göz hastaları yaz-kış fark etmeksizin iyi beslenmeli, bol su içmeli, ekran karşısında geçirilen zamanı kısıtlamalı, klimalı ve kapalı ortamlarda geçen süreyi azaltmalı, eğer gözyaşı damlası kullanılıyorsa aksatılmamalıdır” şeklinde konuştu.