Ecz. Bektaş, ilaçların mutlaka doktor reçetesine uygun şekilde kullanılmasının önemine değinerek, “Doz atlamamak, fazla doz almamak ve ilaçları belirtilen zamanlarda kullanmak tedavinin başarıyla sonuçlanması için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, ilaçlarınızı doğru koşullarda saklayarak etkinliklerini koruyabilirsiniz” dedi.

Şüpheli durumlar veya yan etkilerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurulması gerektiğini vurgulayan Bektaş, doğru ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını ifade etti.