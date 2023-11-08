Dişler ve diş etleri yaşlanmanın belirtilerini en çok taşıyan organlardır. Diş ve diş eti sağlığına dikkat edilmemesi durumunda yaşlanınca diş dökülmesi veya diş eti hastalıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de diş ve ağız sağlığı bozukluğu %85 oranındadır. Dişler düzenli olarak fırçalanmalı ve yenilen yiyeceklere dikkat etmek gerekmektedir.

Dişler yüz görünümünün en önemli parçalarından biridir. Güzel bir yüze sahip olmak istiyorsanız eğer dişlerinizi de ihmal etmemeniz gerekmektedir. Beyaz dişlere sahip olmak için bazı durumlarda sadece düzenli diş fırçalamak yeterli değildir. Yenilen yemekler içilen içeceklerde doğrudan diş sağlığını etkilemektedir. Kahve, çay, sigara, gazlı içecekler, kırmızı şarap ve kuş üzümünün dişlerde leke yaptığı bilinmektedir. Ayrıca gazlı ve şekerli yiyecek ve içecekler diş minesinin yapısını bozmakta ve geri dönüşü olmayan çürümeye sebep olmaktadır. Öğün aralarında elma ve havuç gibi sert lifli yapıya sahip meyve sebzeler tüketmek dişleri temizler ve diş etlerine masaj yaparak ağız sağlığının korunmsında yardımcı olur. Diş ve diş eti rahatsızlıkları ağız kokusu yapabilir. Ağız kokusu ve diş etlerinde kanamalar ağızda sağlık bozukluklarının erken habercileridir. Dişlerinizi sürekli fırçalıyorsanız ama dişleriniz beyazlamıyorsa bunu sebebi genetik olabilir. Değişik kapama yöntemleriyle dişlerinizi dişçilerde beyazlatabilirsiniz.