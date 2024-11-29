Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde (KOSTÜ), diyabet farkındalığını artırmak ve bu önemli sağlık sorunuyla mücadelede disiplinler arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla, "Diyabet ve Esenlik: Multidisipliner Yaklaşım" başlıklı panel düzenlendi. Etkinlikte; farklı disiplinlerin katkılarının, diyabet yönetiminde kritik bir rol oynadığına dikkat çekilerek, bu alandaki yapay zeka uygulamaları katılımcılara anlatıldı.

KOSTÜ konferans salonunda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını, KOSTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan yaptı. Psikoloji, beslenme, teknoloji ve eğitim gibi alanlardan uzman konuşmacılar, diyabetle mücadelede multidisipliner yaklaşımların önemini detaylı bir şekilde ele aldı. Etkinlikte, diyabetin sadece bir sağlık sorunu olmanın ötesinde, bireylerin yaşam kalitesini derinden etkileyen çok boyutlu bir konu olduğu vurgulandı.

Diyabet yönetiminde disiplinler arası iş birliği

Oturum Başkanlığını ve moderatörlüğünü KOSTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurhan Özpancar Şolpan’ın yönettiği panelde; çeşitli uzmanlar diyabetin farklı yönlerini ele aldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Emre Gezer, "Diyabetin Tıbbi Yönetimi" konusunda bilgiler verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uzm. Hemşiresi Yeliz Demirhan ise "Hemşirelik Bakış Açısıyla Diyabet Yönetimi" başlığı altında sunum yaptı.

Beslenme ve psikoloji büyük önem taşıyor

Kocaeli Üniversitesi Diyetisyen Sema Metiner, diyabet yönetiminde beslenmenin önemine vurgu yaparak, "Diyabette Beslenme Tedavisi: Kan Şekerini Dengelemede Bireyselleştirilmiş Diyet Planları" hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Uzm. Psikolog Ayşe Kırcalı, diyabetin psikolojik etkileri ve hastalıkla başa çıkma stratejileri üzerine konuştu. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Peker Karatoprak, "Diyabetik Ayak Bakımı: Koruyucu Yaklaşımlar ve Komplikasyonların Önlenmesi" başlığı altında sunum yaptı.

Diyabet yönetiminde yapay zeka uygulamaları

Panelde diyabet yönetiminde kullanılan yeni teknolojiler de gündeme geldi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Prof. Dr. Yurdanur Dikmen "Diyabetin Yönetim ve Bakımında Yapay Zeka Uygulamaları" konusunda katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Bu yeni teknolojilerin, diyabetli bireylerin yaşamını kolaylaştırmada ve tedavi süreçlerini iyileştirmede önemli bir yer tuttuğu bildirildi.

Yapay zeka ile hastalara yakın takip

Yapay zeka, algoritmaları sayesinde glikoz seviyesi izleme ve tahmininin yanı sıra farklı tedavi yöntemlerinin bireysel hastalarda nasıl etkiler oluşturacağı simüle ederek en iyi yaklaşımı belirliyor. Erken teşhis ve komplikasyonların önlenmesi noktasında hastaları uyarırken, yapay zeka destekli chatbot’lar, hastalara günlük öneriler sunup sıkça sorulan sorularına yanıt veriyor. Besinlerin glisemik endeksini değerlendirerek, diyabetlilere özel diyet planları öneren yapay zeka uygulamaları, fiziksel aktivite ve kan şekeri ilişkisini takip ederek hastaların egzersiz rutinlerini optimize ediyor.