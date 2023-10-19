2024 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçe, önemli detaylarla dolu. Bu yıla ait vergi geliri hedefi oldukça yüksek, tam 8,3 trilyon TL olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise büyük bir dikkat çeken bir nokta. 79,7 milyar TL'lik bütçesiyle, altı bakanlığı geride bırakarak rekor kırdı. Bu bütçe, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesini (76,2 milyar TL) dahi aştı. Diyanet'in 2025 ve 2026 bütçeleri de oldukça yüksek; sırasıyla 113,9 milyar TL ve 131,1 milyar TL olarak hedefleniyor.

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi de unutulmadı. 2024 yılı için ayrılan bütçe 79,7 milyar TL olarak duyuruldu. Gelecek yıllar için de büyük rakamlar öngörülüyor: 2025'te 98,9 milyar TL ve 2026'da 113,9 milyar TL.

Alkol ve tütün mamulleri, vergi gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. 2024'te alkollü içkilerden 107,5 milyar TL ve tütün mamullerinden 251,5 milyar TL ÖTV geliri bekleniyor.

Buna ek olarak, vergi cezaları, para cezaları ve diğer kaynaklar da bütçeyi destekleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu yıl için para cezalarından beklenen gelir 118,9 milyar TL olarak açıklandı.

Ancak, dikkate değer bir başka husus da, 2024'te "vergi harcaması" olarak adlandırılan istisna ve muafiyetler kapsamında 2,2 trilyon TL'lik vergi gelirinden vazgeçilecek olmasıdır. Gelir Vergisi'nden 1,1 trilyon TL, Kurumlar Vergisi'nden 657,1 milyar TL, KDV'den 342,2 milyar TL, ÖTV'den 61,7 milyar TL ve diğer yasalar kapsamında 143,1 milyar TL gelirden feragat edileceği belirtiliyor.