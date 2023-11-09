1 Haftalık Kolay Diyet Listesi
1.gün
Kahvaltı vakti:haşlanmış yumurta, beyaz peynir, şekersiz çay ve salatalık, domates, 1 dilim kızartılmış ekmek
Öğle:pilav 4 kaşık kadar, haşlanmış sebze, yoğurt, meyve
Akşam,: ızgara et ürünleri, salata, ayran
2.gün
Kahvaltı: Yukarıdaki gibi peynirle kaşarı değiştirebilirsiniz
Öğle: 1 tabak haşlanmış yağsız makarna, yoğurt, meyve
Akşam: Izgara et çeşitleri, salata ve ayran
3.gün
kahvaltı: Aynı şekersiz çay yerine yeşil çay
Öğle: 5 kaşık bulgur pilavı ve yoğurt, meyve
Akşam: Izgara etlerden biri, salata ile tuzsuz ayran
4.gün
Kahvaltı: Yumurta yerine diyet krep yapabilirsiniz
Öğle: 1 tabak az yağlı pilav, yoğurt, meyve
Akşam: Izgara et, salata ve ayran
5.gün
Kahvaltı: Diyet omlet
Öğle: 5 kaşık bulgur pilavı ve yoğurt, meyve
Akşam: Izgara et, salata, ayran
6.gün
kahvaltı: Diyet omlet
Öğle: Haşlanmış yağsız tuzsuz makarna ve yoğurt, meyve
Akşam: Izgara et (çeşitleri) salata, ayran
7.gün
Kahvaltı: Diyet omlet
Öğle: 1 tabak az yağlı pilav yoğurt, meyve
Akşam: Izgara et ve salata, ayran