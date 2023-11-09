1 Haftalık Kolay Diyet Listesi

1.gün

Kahvaltı vakti:haşlanmış yumurta, beyaz peynir, şekersiz çay ve salatalık, domates, 1 dilim kızartılmış ekmek

Öğle:pilav 4 kaşık kadar, haşlanmış sebze, yoğurt, meyve

Akşam,: ızgara et ürünleri, salata, ayran

2.gün

Kahvaltı: Yukarıdaki gibi peynirle kaşarı değiştirebilirsiniz

Öğle: 1 tabak haşlanmış yağsız makarna, yoğurt, meyve

Akşam: Izgara et çeşitleri, salata ve ayran

3.gün

kahvaltı: Aynı şekersiz çay yerine yeşil çay

Öğle: 5 kaşık bulgur pilavı ve yoğurt, meyve

Akşam: Izgara etlerden biri, salata ile tuzsuz ayran

4.gün

Kahvaltı: Yumurta yerine diyet krep yapabilirsiniz

Öğle: 1 tabak az yağlı pilav, yoğurt, meyve

Akşam: Izgara et, salata ve ayran

5.gün

Kahvaltı: Diyet omlet

Öğle: 5 kaşık bulgur pilavı ve yoğurt, meyve

Akşam: Izgara et, salata, ayran

6.gün

kahvaltı: Diyet omlet

Öğle: Haşlanmış yağsız tuzsuz makarna ve yoğurt, meyve

Akşam: Izgara et (çeşitleri) salata, ayran

7.gün

Kahvaltı: Diyet omlet

Öğle: 1 tabak az yağlı pilav yoğurt, meyve

Akşam: Izgara et ve salata, ayran