Madem Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ormanlık alanda siyanürlü altın araması nedeniyle yapılan ağaç katliamını durdurmak isteyen yüzlerce vatandaş, Orman İşletme Müdürlüğüne giderek dilekçe verdi. İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın işletme bahçesinde bulunduğu belirten Doğader üyesi Bengül Kavlan, Arslan ve Taban’ın vatandaştan uzaklaştıklarını iddia ederek, “Neden halktan kopuk ve uzak bir davranış sergilediler. Bizler bunu merak ediyoruz” dedi.

Altın arama çalışmaları nedeniyle 700 hektarlık alanda yapılan ağaç kesimlerinin durdurulmasını isteyen mahalle sakinleri DOĞADER öncülüğünde başlatılan kampanya için 621 adet dilekçe yazdı. İnegöl'e bağlı Eymir, Kurşunlu, Hasanpaşa, Süpürtü, Küçükyenice ve Çitli mahallelerinde oturan vatandaşlar, imza attıkları dilekçeleri İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne teslim etti.

Dilekçe öncesi köylerin işletme bahçesinde toplandığını söyleyen DOĞADER İnegöl üyesi Bengül Kavlan, bu sırada İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın işletme bahçesine geldiğini ve vatandaşların yanına gelmeden uzaklaştıklarını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kavlan, “Bugün İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçelerimizi verdi. Bunun için işletmeye geldiğimiz sırada İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl belediye Başkanı Alper Taban’da oradaydı. Köylüleri bahçede gördüler ama nedense yanımıza gelmediler. Araçlarıyla bahçe içerisinde uzak bir noktaya giderek uzaklaştılar. Burada dilekçe verme amacımız ağaç katliamının durdurulmasıdır. Halkın yanına gelerek mülki idare amiri olarak halkın yanına gelip birebir de onların görüşlerini alması gerekirdi. Bir bilgilendirme yapılabilirdi. En azından halkı rahatlatıcı bir konuşma yapabilirlerdi. Neden halktan kopuk ve uzak bir davranış sergilediler. Bizler bunu merak ediyoruz” dedi.



İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın kurum ziyaretleri kapsamında İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ettikleri ve İnegöl'e yeni orman mesire alanları kazandırmak için toplantı yaptıkları öğrenildi.