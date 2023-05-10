Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta mücadele eden Doğugücü Spor Kulübü, BAL liginde kalmak için İznikspor ile play-aut maçına çıktı. Atıcılar-3 sahasında oynanan maçta Doğugücü normal süresi 1-1 biten zorlu müsabakayı penaltılarda kazandı.

Bugün saat 15’00’te Bölgesel Amatör Ligde kalmak için play-out maçına çıkan Doğugücü Spor Kulübü, İznikspor karşısında zorlu bir mücadele verdi. Normal müsabakası 1-1 biten maç penaltılara kaldı.

Kıyasıya geçen penaltılar sonucunda Doğugücü 7-6 kazandı. Play-out maçını kazanan Doğugücü spor BAL Liginde kaldı.