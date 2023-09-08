Hastaneye yattığınız andan itibaren sizi çeşitli aşamalar beklemektedir. Peki, doğumhanede sizi bekleyen aşamalar nelerdir?

Hastaneye İlk Başvuru ve Yatış

Hastaneye hasta yatırıldıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek doğumun başlayıp başlamadığı anlaşılmaktadır. Ancak doğumun başlayıp başlamadığını öğrenmek için ultrason yeterli olmamakta, elle muayene gerekmektedir. Elle muayene sonrasında rahim ağzı açıksa, kanama olmuşsa ya da su gelmişse doğum başlamış demektir.

Doğumun başlaması her zaman için normal değildir. Bazen hafta olarak hesaplandığında doğumun başlanması anormal bir durumu göstermektedir. Eğer ki doğum için uygun zamansa hasta doğumhaneye alınır. Ancak doğum için uygun zaman değilse hasta doğumhaneye alınmaz ve sancılarının geçmesi ve doğumun durdurulması için ilaçlı tedavi yapılmaktadır.

Sezaryen

Doğum sezaryen ile gerçekleştirilecekse hasta hazırlık ve tetikler için servise alınmaktadır. Sezaryen yapıldıktan sonra hasta serviste bulunan odasına alınmaktadır. Hasta genel olarak 1 – 2 gün kadar serviste tutulmakta hem kendisi kontrol altında tutulmakta hem de bebek emzirmek gösterilmektedir. 2 gün sonra taburcu edilen anne ve bebeğin 1 hafta sonra kontrole gelmesi söylenmektedir.

Sancı Odası

Doğumhaneye hasta alınmadan hasta öncelikle sancı odasına alınmaktadır. Ancak hasta sancı odasına alınmadan evvel hastaya doğum önlüğü giydirilmektedir. Yine doğumdan önce hastanın bağırsakları da temizlenmektedir. Lavmanla temizlenen bağırsaklar sayesinde doğumun daha kolay gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Sancı odasında hasta hiçbir şekilde yiyecekte yememektedir. Çünkü hastanın midesinin dolu olması doğum esnasında sorun yaşamasına sebep olur.

Sancı odasında hasta bir iki saat arayla elle muayene edilmekte ve rahmin açılısına bakılmaktadır. Eğer ki hastanın sancısı yeterli değilse, hastanın doğumu gerçekleştirebilmesi için suni sancı verilmektedir. NST ile ise bebeğin kalp atışları kontrol altında tutulmaktadır.

Doğum Odası ve Normal Doğum

Rahim ağzının açılması elle muayene edilerek beklenmektedir. Rahim ağzının 9 / 10 santim kadar açılmasının sonrasında hasta doğum masasına alınmaktadır. Doğum masasına gebe jinekolojik muayene de olduğu gibi bacaklarını ayırarak yatmaktadır. Vajen dışı antiseptik solüsyonla temizlenmekte ve bu sayede bebeğin enfeksiyon kapması önlenmektedir. Bebeğin önce kafası dışarı çıkmaktadır. Ancak bebeğin doğamaması durumunda bölgeye anestezi uygulanarak hastanın vajeninden kesi alınmaktadır. Bu sayede bebeğin doğması sağlanır. Bebeğin başından sonra bebeğin omuzları ve bacakları da dışarı çıkar ve bebek ayaklarından tutularak ters tutulur. Bu durumda bebek tam anlamıyla doğmuş demektir.

Bebeğin Eşinin Ayrılması ve Epizyotimi Dikişi

Bebek doğduktan sonra anne doğum masasında 5 – 10 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Bu aşamada anne serumla beslenmektedir. Anne dinlendikten sonra bölge uyuşturulmakta ve kesi alınmışsa bölge dikilmektedir. Bu aşamada anne ağrı ve acı duymamaktadır. Bebeğin eşi ise lokal anesteziyle alınmaktadır. Ancak bebeğin eşinin alınamaması durumunda nadir de olsa anne adayına genel anestezi uygulanarak bebeğin eşi alınmaktadır.