TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yer alan birçok yenilikçi proje, teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl da festivalin gözde projelerinden biri olan Doğuş Üniversitesi Teknoloji Takımı’nın geliştirdiği “Hidromobil” aracı, dikkatleri üzerine topladı. TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakından incelediği yenilikçi projeye imzasını attı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli’de başladı.

TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2005 yılından beri düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin alternatif ve temiz enerji kaynakları hakkında farkındalık kazanmasını sağlamak, teknik, mesleki ve ekip çalışması becerilerini geliştirmek, ayrıca Türkiye’de elektrikli araçların ilerlemesi için insan kaynağı oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, elektromobil (batarya ile çalışan elektrikli araç) ve hidromobil (hidrojen enerjisiyle çalışan elektrikli araç) olmak üzere iki ana kategoride yapılıyor.

Düzenlenen yarışları takip eden TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakından incelediği Doğuş Üniversitesi Teknoloji Takımı tarafından üretilen “Hidromobil” araca imzasını attı. Takım, TEKNOFEST’te elde ettikleri bu ilgi sayesinde projelerine olan inançlarını pekiştirerek, gelecekteki başarıları için motivasyonlarını artırdı.