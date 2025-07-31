HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, hekim sendikacılığına yönelik ’başarısız’ eleştirilere sert tepki gösterdi. Kurban, "Siz yıllarca sağlık çalışanlarının haklarının erimesine sessiz kaldınız, biz ise güçlü hukuk sistemleri kurup binlerce davayı üyelerimiz lehine kazandık. Siz ne yaptınız?" dedi.

Sağlık alanında sendikal temsil tartışmaları yeniden alevlendi. "Doktor sendikacılığı çıkmazda: Büyük paralar, sıfır kazanım" başlıklı haber sonrası, HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban’dan sert tepki geldi. Haberde hekim sendikalarının etkisiz olduğu, büyük bütçelere rağmen kazanım üretmediği öne sürülürken; Kurban, bu eleştirileri gerçek dışı, yanıltıcı ve maksatlı olarak niteledi. Kurban, yıllardır sessiz kalınan yanlış politikalarla sağlık sistemine zarar vermekle eleştirdiği sendikalara, "Bizim yaptıklarımız ortada; peki siz ne yaptınız?’ sözleriyle yüklendi. Kurban ayrıca, HEKİMSEN’in kurduğu hukuk sistemi, sosyal destek projeleri ve kazanımların diğer sendikaların onlarca yıllık faaliyetlerinin çok ötesinde olduğunu vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının özlük haklarının tek tek kaybedilmesine sessiz kalmadınız mı"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Kendilerini, ’Diğer sağlık çalışanlarının temsilcisi’ diye sağlık çalışanını kandıran, onları hekimlere düşman edenlere küçük bir cevabımızdır. Hekim sendikacılığının ne yaptığıyla ilgilenmiyormuşsunuz, ’Bize ne gerek varmış.’ Peki siz ne yaptınız? Yıllarca yanlışları görmezden gelerek sağlık çalışanlarının özlük haklarının tek tek kaybedilmesine sessiz kalmadınız mı? Hekimlerin haklarını yok sayıp ardından hekim maaşını diğer sağlık çalışanı seviyesine indirip bu şekilde onları razı eden ve bunu yaparken sair bakanlıklara karşı hak kaybına uğratan siz değil miydiniz? Bugün binlerce hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanı yurt dışına sizin bu yanlış politikalarınız nedeniyle gitmedi mi?" diyerek yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

"Kurduğumuz sistemin, hukuksal altyapının ve sağladığımız faydaların yanına bile yaklaşamadınız"

Konuşmasını sürdüren Kurban, "Üye sayınız bizim 30-40 katımız ama kurduğumuz sistemin, hukuksal altyapının ve sağladığımız faydaların yanına bile yaklaşamadınız. Gelirimiz sizin iddia ettiğinizin 12’de biri bile değilken, en güçlü hukuk sistemini kurduk. Siz ne yaptınız, kaç dava kazandınız? Depremde en büyük desteği biz verdik. Bu yardım bile bazı iç odaklar tarafından bize karşı suçlama konusu haline getirildi. Ama aranızdan bazı sendikacılar çıkıp otel satın aldı, bazıları baskıyla insanları sendikalarına zorla üye yaptı. Oysa bize başta hekimler ve diğer sağlık çalışanları gönüllü ve dik durmak için katıldı" dedi.

"Hekimi ve tıbbı değersizleştirmeye cüret ettiniz"

14 Mart’ı bile Tıp Bayramı olmaktan çıkarıldığını söyleyen Adil Kurban, "Hekimlerin bu mesleğe kattığı değeri ve tıbbı görmezden geldiniz. Dahası, bize üye olan meslektaşlarımızı kendi sendikanıza başvurmuş gibi göstererek sisteme kaydettiniz. Yakalanınca da ’Yanlışlık’ bahanesiyle geçiştirdiniz. E-Devlet sistemi üzerinden üyelik sistemine engel oldunuz. Bu şekilde bizi az göstertip hakların yenmesine neden oldunuz. 2022’de gerçekleştirdiğimiz eylemler, sizin 10 yıllık toplamınızdan daha fazla etki oluşturdu. Siz ise o dönemde hekimlerin ek göstergesine karşı çıkmak için bile birleşip 2 gün eylem yaptınız. Yetmedi, hekime benzeyen bir maketi yaktınız. ’Bu hekim değildi’ dediniz ama bizi kandıramadınız. Bize göre hekimi ve tıbbı değersizleştirmeye cüret ettiniz. Hakların alınmasına engel olup sendikacılık tarihine geçtiniz" ifadelerini kullandı.

"Tatil ve iletişim desteklerine kadar pek çok sosyal imkan oluşturduk"

Her tehdide rağmen bir araya geldiklerini ifade eden Kurban, "Her siyasi görüşten hekim bir çatı altında sadece hakkını aradı. Hukuk sistemimizle 4 bin civarında davayı üyelerimiz lehine kazandık. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı ve teşkilatını da kanunlara uymaya zorladık. Üniversite öğretim üyeleri dahil pek çok sağlık çalışanının nöbet ve ek ödemelerini almalarını sağladık. Ankara’da yüzlerce üyemize 2 milyon TL’ye 3+1 kapalı otoparklı, sosyal donatılı konut kazandıracak kooperatifler kurduk. Şimdi 2. etap, 3. etap diye yenilerini kuracağız. Diyarbakır’da aynısını yapıyoruz. Yüzde 32 indirimli filo araç alımından, tatil ve iletişim desteklerine kadar pek çok sosyal imkan oluşturduk. Sigma Yönetmeliği’ni Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık. Türkiye’de ilk kez akademik çalışmaları ödüllendirdik. Getat’ı bilimsel zemine oturtarak tıbba yeniden entegre ettik. 1928’den bu yana ilk defa bir Hekimlik Meslek Kanunu Taslağını biz hazırladık." açıklamasında bulundu.

"Biz birçok şeyi 5 yılda yaparken siz onlarca yıldır ne yaptınız?"

Teknoloji konusuna değinen Dr. Adil Kurban, "Biz akıllı cep uygulamamızda whatsapp gibi bir uygulamayı da hayata geçirdik. Yurtiçi-yurtdışı nerede olursa olsun üyemizle anlık iletişim kurabiliyor, Türkiye’de yine bir ilk ile hukuki ve psikolojik destek sağlayabiliyoruz. Dine, inanca, kimliğe bakmaksızın; ister Hristiyan ister Yahudi üyemiz olan her hekimin ve sağlık çalışanının hakkını savunuyoruz. Bizim ölçümüz haktır, üstün olanda haktır. Bizde din sorulmaz. Artık devriniz bitti. Bunun çırpınışlarını yaşıyorsunuz. Biz hem tıbbı hem ülkemizi zirvelere taşımak, çalışanların hakkını almak, adaletli bölüşüm için mücadele ediyoruz. Daha sayamadığımız onlarca şeyi ilk kazandıran bizdik. Sizin liderleriniz bile bizim hukuki kazanımlarımızı kendilerininmiş gibi anlatıp yine sağlık çalışanını kandırmadılar mı? Biz bunların ve daha birçok şeyi 5 yılda yaparken siz onlarca yıldır ne yaptınız? diyerek yapılan açıklamaları eleştirdi.