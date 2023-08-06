Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi uzmanları, son dönemde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan son dönemde küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere ulaştığını belirterek, toplumun önemli bir kısmının risk altında olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Beyan, gölgeli ve serin yerlerde bulunmaya çalışılmasını önererek, “Aşırı sıcaklığın neden olduğu sık görülen akut klinik durumlar; basit sıcaklık döküntüsü, sıcak krampları, sıcaklık yorgunluğu-bitkinliği ve sıcak çarpmasıdır. Yine dikkat eksikliği, uyku hali, becerilerde zayıflama gibi sonuçlar nedeniyle iş kazaları, sıvı elektrolit bozukluğu, kronik süreçte meslek hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Riskli çalışan grupları arasında 65 yaş ve üstü, fazla kilolu, kronik kalp hastalığı veya yüksek tansiyonu, akciğer hastalığı olanlar, gebeler ve aşırı sıcaktan etkilenebilecek ilaçlar kullanan kişiler yer alır’’ diye konuştu.

MOLA VERİN, BOL SU İÇİN

Aşırı sıcak hava ve güneş ışınlrına direk ve uzun süre maruz kalma durumunda vücut sıcaklığının tehlikeli seviylere yükselebileceğini kaydeden Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, sersemlik, bulantı, konsantrasyon eksikliği gibi gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda, hızlı şekilde sağlık kuruluşlarına gidilmesini istedi.

Beyan, “Açık havada çalışan bireyler her 15-20 dakikada bir 225 milimetre olmak üzere saatte 1 litre su içilmesini öneriyoruz. Gün boyunca geleneksel kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yerine birkaç küçük öğün yiyerek daha rahat hissedebilirsiniz. Sıcakta çalışırken dinlenme son derece önemlidir. Vücut ısınızı düşürmek için gölgede veya klimalı, kapalı bir alanda sık sık mola verin. Bu zamanı nemlendirmek ve atıştırmak için de kullanın. Dışarıdaki çalışmanıza bağlı olarak mümkünse hafif ve açık renkli giysiler giyin. Mümkünse ultraviyole koruma faktörlü giysiler ve güneş kremleri kullanın’’ ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMUNU TAKİP EDİN

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Hava durumunu takip edin ve tek başına çalışmayın. Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, bayılma ve nöbet belirtileri gösteriyorsa 112’yi arayarak acil yardım çağrısında bulunun.Sağlığınız için özellikle 11.00 / 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının. Çıkmak zorunda kalan bireyler şapka, güneş koruyucuyla korunarak açık renkli, bol kıyafetler tercih etmeliler.’’